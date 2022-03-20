東莞今解除禁足　持健康綠碼可免核酸檢測證明

廣東省東莞市上周二（15日）宣布因新冠疫情關係，宣布全市禁足一星期至周一（21日）。該市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室周日（20日）發通告，提前結束禁足安排，市民可憑健康碼綠碼市內出行，無需查驗核酸檢測無感染證明。

通告稱，市民非必要不離市，如確有需要，一律憑48小時內核酸檢測無感染證明。小區、村（社區）保留必要出入口，設置「場所碼」，24小時值守。對訪客和外地來莞返莞人士，要詳細了解訪客來源地和14天內旅居史，對車輛司機和乘車人逐一登記。進入商場、超市、農貿市場、賓館、酒店、餐館、交通站場等公共場所，嚴格落實各項防疫措施。所有外賣、速遞、投遞等不進入小區。

有關各類公眾場所安排：包括卡拉OK、戲院、棋牌室、網吧、酒吧、博物館、圖書館、健身場所、室內泳池、洗浴中心等密閉經營場所繼續停業；各類培訓機構、託育機構繼續暫停線下服務；經營性餐飲場所繼續暫停堂食；公園、旅遊景區落實「限量、預約、錯峰」要求，確保接待遊客量不超過最大承載量的75%。

學校及大型活動方面，除普通高中高三寄宿學生外，全市各級各類學校其他學生繼續停止面授課。具體恢復時間，由教育部門根據疫情形勢變化及時對外發布通告；全市會議、大型演出、展覽展銷等活動，如非必要不舉辦，如確有需要，也需嚴格控制人數，和落實各項疫情防控措施。