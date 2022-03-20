內地昨添71宗香港輸入新冠　深圳加強管控陸路口岸

內地周日（20日）公布，前一日廣東、北京、上海和四川共新增71宗從香港輸入個案，其中廣東深圳佔46宗。深圳市人民政府口岸辦公室上周六（19日）公布，上周五（18日）1名深港跨境貨車司機自深圳灣口岸入境閉環返港，核酸檢測受感染，已通知香港相關部門。另外，深圳自周一（21日）起對陸路口岸分級管理防範區和管控區，實施白名單和出入實名制管理。

廣東省衞健委周日公布，前一日新增境外輸入確診病例22宗，其中深圳報告20宗，患者均來自香港。另外新增37宗境外輸入無症狀感染個案，其中29宗來自香港，分別為深圳26宗、中山2宗和珠海1宗。北京上周六新增13宗從香港輸入確診個案；上海新增從香港輸入4宗確診和1宗無症狀感染個案；四川省成都市則新增4宗從香港輸入無症狀感染個案。

深圳口岸辦上周六公布，為加強陸路口岸疫情防控，自周一凌晨零時起，將深圳灣、福田、皇崗、羅湖、文錦渡、蓮塘、沙頭角、西九龍站口岸等口岸管理區域列為疫情防控防範區，實施白名單管理和出入實名制管理。進入該區人員須持48小時內核酸檢測無感染證明，進出區時通過健康碼、電子哨兵、智能閘機等方式進行健康管理。

深圳灣、皇崗、文錦渡、蓮塘、沙頭角口岸等口岸防範區內紅區（包括但不限於跨境司機核酸採樣點、深圳灣旅客入境大廳，以及其他與入境旅客、跨境貨車司機直接接觸的場所等 ）列為管控區，進入該區工作人員需參照高風險崗位工作人員管理，持24小時內核酸檢測無感染證明。