遭學生舉報強逼延遲畢業　深大教授停職受查

胡明偉（圖）被舉報強逼學生延遲畢業及違規報銷。

深圳大學研究生院官網上周五（18日）在官網發通知稱，暫停深大土木與交通工程學院交通運輸工程專業碩士生導師胡明偉教授的工作，原因是該院近期接到學生投訴胡在指導碩士研究生過程中存在問題。

通知發出前一日，有網民報料稱，胡被學生呂某舉報強逼學生延遲畢業及違規報銷。此後，疑似同課題組的學生就事件反駁，遭當事人呂某再次回應稱「等待真相」。

深圳大學研究生院在通知中表示，投訴事件引起了部分師生關注，學校對此高度重視，指示由相關部門和土木與交通工程學院成立調查組，對投訴所涉及的問題進行調查，如發現違紀違規情況，學校將依法依規對責任人進行處理。調查期間，暫停胡明偉教授的碩士研究生導師工作。

據深圳大學官網顯示，胡曾在清華大學就讀防災減災工程與防護工程專業博士，2005年7月進入深圳大學土木與交通工程學院工作。他主持承擔國家自然科學基金面上項目、國家重點研發計劃子課題，中國工程院廣東戰略研究院課題等。胡主要研究方向為智能交通系統、複雜系統建模與仿真、交通環境等，並招收該研究方向的碩博研究生。