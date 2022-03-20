內地去年登記結婚少於800萬對　創36年新低

中國結婚人口持續減少，結婚平均年齡日漸上升，單身群體日益擴大，出生人口持續減少等問題，備受關注。內地民政部最新發布的統計季報數據顯示，2021年內地結婚登記數目為763.6萬對，創下1986年以來新低，亦僅及2013年最高峰約一半。

按省份看，有10個省結婚人數達到或超過30萬對，分別是河南、廣東、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖北、湖南、雲南，其中河南、廣東和四川均超過50萬對，並列第一。各地結婚登記人數多少，與各地的人口總量尤其是戶籍人口總量有關，其中河南是戶籍人口第一大省，廣東常住人口最多。

人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，初婚年齡大幅推遲原因之一是高等教育的的普及，使得年輕人獨立生活工作的年齡被拉長了。其他原因還包括城鎮化過程、婚姻觀念和婚育行為習慣的累積效應、年輕人主體意識提高等。

董玉整預計，結婚人數下降對出生人口必然帶來實質性影響。在今後一段時期內，育齡婦女、已婚育齡婦女的數量下降，是不可扭轉的趨勢，這也是影響出生人口數量增加與否的重要客觀原因。