扮好心叫學生「多喝水」　淫師女廁裝針孔鏡偷拍

新北市一間知名連鎖英語補習社老師，經常「關心」女學生要多喝水、多去廁所，原來在廁所裝設了針孔攝錄機，偷拍女性如廁，直至另一名教師發現針孔後事件始曝光。警方估計受害者逾百人，全案已依妨害秘密罪移送新北地檢署偵辦。

涉案25歲李姓老師當兵退伍後，去年9月到新北市林口區補習社擔任英語老師。他上課時常叫女生喝水、多去廁所。同年11月15日，另一名補習班張姓老師在二樓女廁打掃時，發現廁格內掉下一個針孔攝錄機，背面竟有記憶卡及開關鍵，更在其他間廁格找到同款式攝錄機。

張男查看記憶卡內容，發現全是偷拍女生如廁影片，立即向補習班呈報並報警，再將針孔黏回去避免打草驚蛇。李男課後休息時，看到補習班多名主管討論，擔心東窗事發下偷偷將廁所兩個針孔拆除藏放進隨身背包。

當日晚上9時許，警方到補習班調查，李老師時言詞閃爍矢口，在警方循循善誘下才坦承犯罪，警方在其背包內搜出2個針孔攝影機及SD記憶卡，並在他的住家查扣一台筆記型電腦。警方在2張SD記憶卡內，發現有25名女性師生如廁影片，而長達一個多月的偷拍下，粗估有上百人受害，警方訊後將李老師依妨害秘密罪移送新北地檢署偵辦。

補習班事後將李男解聘，但李父衝到補習班說，「我兒子沒外流影片，如果做筆錄時有翻拍，那外流就是妳們的責任」。據悉，受害女生及教師們感到害怕及憤怒，因為補習班主管要她們不要討論及外傳，令她們感到無助。