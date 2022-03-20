吉林加強管控4天　專家料疫情4月平穩

吉林省確診者連日破千，疫情未見好轉。中國工程院院士張伯禮周日（20日）估計，當地疫情可於4月中旬步入相對平穩階段，但非絕對清零。吉林市同日加強防疫管控，宣布實施全域靜態管理4天。

張伯禮指吉林病例較多，主要由於Omicron變種病毒傳染性、隱匿性太強，令病毒溯源工作較難進行。他認為，當地政府的大規模核酸篩查、嚴格隔離、積極救治等措施屬於及時，並強調內地精準防控措施整體有效，吉林要達到社會清零再過7天，才能恢復正常生活。

另外吉林市疫情防控指揮部宣布，全市自周一至周五（21日至25日）實施全域靜態管理，封控區居民禁止出戶，管控區居民接受核酸檢測後立即回家。相關區內便利店、超市禁止開門營業，僅允許電話、網上購物；管控區居民每2至3天訂購一次生活物資。

國家傳染病醫學中心主任張文宏周日在網上論壇形容，內地防疫形勢嚴峻，必須提高疫苗接種率、加強新冠治療藥物儲備，對長者等群體做好充分疫苗保護，對Omicron逐步建立免疫屏障，才具備逐步開放的初步條件。惟他提醒，西方國家開放後仍出現一定數量長者因感染新冠死亡，危害性不容忽視。