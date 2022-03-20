深圳完成3輪全員檢測　基本實現動態清零

廣東省深圳市新冠疫情防控指揮部周日（20日）宣布，全市已完成3輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零。自周一至下周日（21日至27日），全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營；巴士、地鐵全面恢復運行。

通告形容全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控。在恢復正常工作秩序的同時，全市封控區、管控區、防範區仍須嚴格執行疫情防控相關措施。福田區尚未實現社會面動態清零的部分區域，相關管控措施將另行通知。其餘地區將繼續加強管控，進出小區須憑48小時內核酸檢測未感染證明。

此外，全市非生活必需密閉場所繼續暫停開放，學生兒童託管機構、線下教育培訓機構等繼續暫停服務，各類餐飲機構堂食限制客流開放，進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑48小時核酸檢測未感染證明。

為確保產業鏈供應鏈安全穩定，深圳市將在嚴格落實疫情防控措施前提下，保持正常生產經營活動。有關部門要精準服務企業，針對企業訴求要快速響應，切實解決企業生產經營中遇到的困難。企業應嚴格落實各類常態化疫情防控措施，壓實疫情防控主體責任。