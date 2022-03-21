內地昨增4331宗本土病例　吉林市再全民檢測

國家衞健委周一（21日）公布前一日內地新增4,331宗本土病例，分別為1,947宗確診和2,384宗無症狀感染。在疫情最嚴重的吉林省，單日新增2,091宗病例，吉林市周一起開展新一輪全域核酸檢測，確保不漏一戶一人。

吉林省前一日新增本地確診病例1,542宗，其中長春市1,079宗、吉林市452宗，其餘四平市、延邊州和松原市共11宗。新增本地無症狀感染者549宗，除4宗由松原市、長春市和四平市報告，其餘545宗均在吉林市。吉林周一起實施一連四天靜態管理，限制民眾外出，市內共劃定封控區1,949個，全市共設立卡口1,068個，由機關、街道、社區幹部以及公安、小區居民和志願者共同值守。

除吉林省外，內地其他地區前一日新增本土確診病例分別為福建154宗，河北51宗，廣東38宗，遼寧35宗，黑龍江27宗，上海24宗，天津18宗，陝西14宗，山東13宗，湖南10宗，甘肅6宗，北京、雲南各4宗，內蒙古、浙江各2宗，江西、河南、重慶各1宗；同日新增80宗境外輸入確診病例。

新增本土無症狀感染，除吉林省外，其餘為上海734宗，河北356宗，山東286宗，遼寧109宗，福建107宗，江蘇58宗，江西33宗，甘肅27宗，雲南25宗，廣西21宗，浙江、廣東各16宗，黑龍江14宗，安徽10宗，河南9宗，天津7宗，內蒙古5宗，海南、重慶各1宗；另新增108宗境外輸入。至今內地累計132,226人確診，當中4,638人病亡。