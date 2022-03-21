在英女留學生失蹤19天　華總領館協調尋找

就讀英國愛丁堡大學的中國籍女留學生黃若欣，與福建省家人失去聯絡19天，其父母在網絡發布尋人啟事，尋找女兒下落。內媒周日（20日）報道，中國駐愛丁堡總領事館表示，已經與當事人家長取得聯繫，正協調各方尋找當事人。

黃若欣父母指，女兒曾於本月1日與他們視像通話，黃若欣當時透露自己心情十分好，惟時隔19天，女兒未再與父母進行任何聯絡，令他們十分擔心，遂在網上尋求協助。有愛丁堡大學留學生發現貼文後查出，網上課程內有黃若欣上周一（14日）的瀏覽紀錄。黃父提到，一家人每周六都會視像對話，又指女兒性格開朗，而且家人之間關係和睦，沒有任何爭執。

報道指，黃若欣是愛丁堡大學的人類學專業研究生，曾在當地教育機構就任兩年英語老師。其前上司稱，她今年開始減少在社交平台分享個人生活，但不認為她會做出格的事情。就讀同科的學生則稱，黃若欣為了節省金錢，選擇居住位於約克郡的布拉德福德的公寓。失蹤前，黃若欣曾問及碩士同學的畢業論文分數，並表示自己還在等候畢業論文出成績。

福建省三明市外事僑務辦公室工作人員表示，已了解黃若欣失聯的相關情況，雖然有聯繫黃若欣的家屬，但黃父的電話一直無法接通。當局會在了解具體資訊後，協助家屬尋找黃若欣。