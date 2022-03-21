上海加快收治感染者實現清零　迪士尼樂園周一起關閉

上海市衞健委周一（21日）公布，前一日新增758宗本土病例，分別24宗確診和734宗無症狀感染。在當日上午舉行的當地疫情防控記者會上，該市衞健委主任鄔驚雷指該市正面臨複雜嚴峻的疫情考驗，會擴大篩查覆蓋面，盡快阻斷病毒傳播。上海迪士尼度假區周日（20日）宣布，鑑於當前疫情防控形勢，該度假區樂園將自周一起關閉，直至另行通知。

鄔驚雷稱，近日當地報告的感染者數量較多，是前期篩查工作的反映，當地已臨時增加集中隔離治療點加快收治感染者，作為實現社會面「動態清零」的工作基礎。他表示，當地在過去三天裏累計篩查3,000多萬人次，通過對篩查出的感染者進行分析，發現重點區域的感染者檢出率高於非重點區域，同時有點狀區域性聚集現象。

上海迪士尼度假區周日表示，包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園於周一起關閉，復營時間將視疫情發展，並諮詢相關部門意見。持有周一及/或之後樂園門票的遊客，可以在未來6個月內、且在樂園復營後任選一天到訪。

上海爆疫令當地市民和商戶同受影響。在當地普陀區宜川路街道的某水果店夫婦，因疫情防控集中隔離14天後，發現店內水果已壞。該街道為彌補水果店的損失，除協助水果店進行宣傳，提供網上銷售的渠道，也聯絡到店舖房東給予水果店減租6,000元人民幣（約7,500港元）。