陸軍21砲指部火箭營電腦主機失竊　惹機密外洩疑慮

台灣的陸軍第6軍團21砲指部火箭營傳出有一部電腦主機失竊，電腦內更存有重要檔案，引發安全機密外洩疑慮。有台媒指，事件疑為軍方內部人員挾怨報復；陸軍第6軍團指揮部證實有電腦失竊，但澄清該主機為行政用途，強調沒有洩密疑慮，全案交由桃園憲兵隊偵辦。

陸軍第6軍團指揮部表示，所轄21砲指部火箭營於本月7日經單位發現，遺失一台電腦主機，隨即成立專案小組調查。經查，該主機為一般行政作業用途，未儲存機密資訊，無洩密疑慮，全案刻由桃園憲兵隊偵辦中。

第6軍團強調，本案於調查釐清後，將據以檢討相關人員違失與責任；另援引為例，持恆要求所屬強化軍品及風險管控機制，以杜類案。台媒指，案件疑似為內部人員所為，具針對性的挾怨報復。

隸屬陸軍第6軍團的砲兵第21指揮部，為北部地區重要單位。部隊隊名「金鷹」，寓意「精英」，下轄三個配屬M-110 自走炮等主戰裝備的野戰砲兵群，以及一個負責防空任務的群級單位，其中又配備火力強大的雷霆2000多管火箭系統。

早於2018年，陸軍第6軍團21砲指部旗下一套雷霆2000多管火箭系統的定位器，突然不翼而飛，引起極大回響。當時全案進入刑事調查，惟至今仍未破案。據悉，當年第6軍團的指揮官為徐衍璞，而他本人也曾擔任21砲指部指揮官，如今又發生電腦主機失竊，可見第6軍團內部管理出現大漏洞。