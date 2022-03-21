台今增98宗確診4人曾參加婚宴 專家憂疫情擴散

台灣的中央流行疫情指揮中心周一（21日）公布，當地新增98宗新冠肺炎確診病例，分別為5宗本土和93宗境外輸入。新增本土病例中，4人與嘉義婚宴群聚相關，病例地區分布為嘉義市2宗，嘉義縣、雲林縣、台南市各1宗。

針對發生群聚疫情的嘉義婚宴，地方衞生單位已追蹤與日前公布確診病例有關的賓客，接觸者採檢235人，其中9人檢測結果受感染、205人無感染，其餘21人正在檢測中。據指揮中心統計，該婚宴群聚疫情已累計10人確診。另台南市鹽水區家族旅行團衍生疫情周一也新增1名患者，為日前公布與東山玉米節相關確診者的母親。據統計，該群聚疫情已累計30人確診。

周一新增境外輸入病例為52男、22女，介乎未滿5歲至60多歲，分別自越南、美國、印尼、加拿大、波蘭、柬埔寨、香港、南非、馬來西亞、俄羅斯、印度、巴基斯坦、菲律賓和英國入境；另26人調查中。至今台灣累計21,658人確診，當中853人病亡。

台灣前兩日確診病例過百宗，近5日確診人數共490名，其中多數是來自東南亞的移民工。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，近期很多入境移民工確診，但移工入境後均入住集中檢疫所，因此對社區風險不高。反觀當地目前仍有6條源頭不明傳播鏈，恐令當地本土疫情死灰復燃。