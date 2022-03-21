廣西翁違規生15子女　11名涉事官員被處分

梁二（前排左一）與陸某蘭（前排右二黃衣）早前拍下的全家福。

廣西容縣黎村鎮一名老翁梁二，早年被指與妻子育有15名子女。事件曝光後引起當地政府高度重視，並於本月4日成立調查組並走訪多地進行調查。據內媒周一（21日）報道，監察部門已對11名涉事人士進行處分。

據報稱，梁二與其妻陸某蘭均是廣西玉林市容縣黎村鎮太和村村民，調查發現陸某蘭原籍貴州平塘縣且登記戶籍姓名為陸某彤。梁在2010年以陸無戶口為由申請補錄戶口，當地派出所對此並無查清，同年4月27日在非規範程序下為其辦理了戶口登記手續，造成她擁有雙重戶口。

此外，調查組期間詢問了梁二、陸某蘭本人及其家屬、當地幹部以及知情人士，獲悉2人在相識後確立戀愛關係，並在親友見證下舉辦了婚禮。經調查核實，2人並不存在拐賣婦女及強迫婚姻等情況，惟至今尚未辦理結婚登記手續。

容縣紀檢監察機關按調查結果，對落實計劃生育工作責任不到位的時任容縣黎村鎮黨委書記、鎮長、副書記、副鎮長、人口和計劃生育服務站站長、人口和計劃生育服務站幹部、村黨支部書記以及村委會主任等11名相關人士予以處理。期間，梁陸兩人經談話教育後表示已知曉錯誤，並將依法辦理婚姻登記和積極配合更正戶籍等相關工作。