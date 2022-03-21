波音737意外頻生　MAX系列客機一度全球禁飛

中國東方航空一架波音737-800客機周一（21日）在廣西自治區梧州市上空墜毀，引起外間質疑美國飛機製造商波音公司安全性。在波音737客機近年眾多事故中，以印尼廉航獅子航空及埃塞俄比亞航空公司空難最為轟動，合共造成346人死亡，亦導致737 MAX系列客機一度遭到全球禁飛。以下是波音737客機近年部分嚴重墜毀事件：

2020年1月8日：烏克蘭國際航空公司一架載有176人、執飛編號為PS752的波音737-800型雙引擎客機，在伊朗德黑蘭機場起飛後，遭到伊朗革命衞隊的防空導彈擊中，機上無人生還。

2019年3月10日：埃塞俄比亞航空公司一架編號ET302、載有157人的737 MAX 8客機在首都亞的斯亞貝巴起飛前往肯尼亞首都內羅畢後不久墜毀，機上全員罹難。

2018年10月29日：印尼廉航獅子航空一架編號JT610、啟用僅兩個月的波音737 MAX 8客機，起飛後僅13分鐘，在首都雅加達東北爪哇海上空失事，直墮35米深海床，機上189人全部罹難。

2016年3月19日：阿聯酋廉航飛翔杜拜（FlyDubai）一架編號為FZ981的波音737-800客機，在俄羅斯西南部嘗試降落時墜毀，機上62人全部死亡。

2010年5月22日：印度快運航空公司一架編號為IX812的波音737-800客機在印度西部卡納塔克邦門格洛爾降落時墜毀，全機166人中只有8人生還。