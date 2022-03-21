內地民航安全飛行4227天　對上一次空難已是2010年

中國東方航空編號MU 5735航班在廣西梧州墜毀。內媒報道，截至周一（20日），中國民航已安全飛行4,227天。對上一次空難發生於2010年8月24日，當時河南航空一架ERJ190飛機在黑龍江伊春墜毀，44人遇難。以下為近30多年來中國主要空難。

2010年8月24日：河南航空一架8387號、由哈爾濱市太平機場飛往伊春市林都機場的E-190客機，因機長違規操作，航機在距離林都機場跑道約690米處時失事，甩出部分乘客後起火爆炸，導致39名乘客和3名機組人員死亡。

2004年11月21日：東方航空一架5210號、由內蒙古包頭機場飛往上海虹橋機場的CRJ200客機，因機翼未除冰而失速，墜毀在距離包頭機場2公里外的南海公園，令47名乘客、6名機組人員及2名地面人員罹難。

2002年5月7日：北方航空一架由北京首都國際機場飛往大連周水子國際機場、編號6136的麥道MD-82飛機，因失速墜毀於大連港外海，機上103名乘客和9名機組人員全員罹難。

1994年6月6日：西北航空一架編號2303的圖-154-M航機，由西安咸陽國際機場飛往廣州白雲國際機場時，因維修失誤而導致飛機解體，墜落在距離咸陽國際機場東南方約29公里的農地上，令146名乘客，14名機組人員全員罹難。

1993年10月26日，東方航空一架由深圳寶安機場飛往福州義序機場、編號MU5398的D-82航機，因惡劣天氣下降落及機組人員違規操作，在降落福州機場時墜毀，2名乘客死亡。

1992年11月24日，南方航空一架由廣州白雲國際機場飛往桂林奇峰嶺機場、編號3943號的波音737-3Y0飛機，因引擎故障撞山，撞毀在距離桂林奇峰嶺機場約32公里處的楊堤鄉土嶺村後山上，令133名乘客，8名機組人員全員罹難。

1989年8月15日：東方航空一架由上海虹橋機場飛往南昌昌北機場、編號5510的An-24航機，起飛不久後因二號引擎故障而墜落河流，墜毀於距機場約240米外的周家浜中，34名乘客死亡。

1988年1月18日：西南航空一架編號4146的伊爾-18航機，由北京首都國際機場飛往重慶白市驛機場的途中，因維修不足導致引擎起火，在距離白市驛機場5公里處的龍鳳新民村墜毀，98名乘客和10名機組人員全員罹難。