波音被批急於生產　737客機安全成疑

美國飛機製造商波音公司旗下737系列客機是全球最暢銷機型之一，近年卻頻頻發生意外，包括中國東方航空一架波音737-800客機周一（21日）在廣西自治區梧州市上空墜毀，以及737 MAX 8客機早年接連發生嚴重空難。美國國會前年曾在報告批評，波音公司急於生產飛機，其決定忽視內部安全問題，是造成737 MAX 8客機墜毀原因之一。

印尼廉航獅子航空及埃塞俄比亞航空公司各有一架737 MAX 8客機分別於2018年及2019年墜毀，一共造成346人死亡。美國國會2020年發表事後報告，指摘波音公司存在多種問題，包括隱瞞飛行員培訓需求等關鍵變化，是導致上述兩宗嚴重空難原因，亦質疑美國聯邦航空局（FAA）監督失誤，存在「過度授權波音公司」問題。

事後，波音公司前首席技術機師福克納（Mark Forkner）去年被控，在飛機認證過程中誤導FAA，涉及4項欺詐指控。起訴書指，福克納2018年離職前，在737 MAX客機認證過程發揮關鍵作用，包括明知737 MAX「機動特性增強系統」（MCAS）有防止失速的重要更改，卻無通報FAA，導致局方無把相關更改納入MCAS的飛行員培訓指引，從而為波音節省數千萬美元培訓成本。

至於東方航空是次墜毀的機型是波音737-800客機，它常見於中短程航線，全球目前共有數千架同款客機，對上一次同款客機發生事故是2016年3月19日，當時飛機在俄羅斯頓河畔羅斯托夫墜毀，機上62人全部遇難。此外，FAA去年7月曾下令擁有737系列飛機的航空公司，全面檢查艙壓偵測開關，擔心會有失靈可能。