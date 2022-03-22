封區期間工作維生　眾外賣員露宿橋底

廣東省深圳市周日（20日）結束一周封閉式管理。由於各小區當時要求「只進不出」，來自陝西省的34歲外賣員易強，選擇與30多名同行露宿橋底，每天起早貪黑工作12小時只為維生。他向內媒直言，「失去自由還不能掙錢，這是絕對不能接受的」。

宣布封閉式管理的上周日（13日）晚，30多名騎手匆匆出門，躲進福田區車公廟水廠附近的一個橋底，擔心明天一早封區後將無法工作。許多人來不及買帳篷，就從家裏抱了一床薄被，或者向攤檔老闆要一塊紙皮，席地而睡。每人的電動車架在一旁，旁邊的空地就是一個「床位」。由於橋底離最近的公廁有一公里，易強只能買濕紙巾擦臉擦腳。

38歲的外賣員陸翔（化名）住了三天賓館，亦因難以負擔選擇搬出，露宿橋底。惟同一天，深圳市注意到部分外賣員無法正常出入，宣布臨時調動學校等活動場所，鋪設床鋪接待外賣員。陸翔認為自己十分幸運，但他提到自己大半年前，仍在一間汽車配件運輸公司工作，只因未接種疫苗就被僱主勸退離職，如今才從事外賣行業。

除了外賣員，橋底亦有清潔工和保安露宿。易強得悉，他們也是因附近城中村要求「只進不出」，為保住工作和維持城市基本運作，才選擇睡在橋底。易強直言「深圳不適合生活」，他計劃在今年10月回到家鄉，應岳父希望在街市賣豬肉維生，從而避過疫情的未來影響。