混血少女23年前遭殺害焚屍案　3主犯囚14年

台灣桃園一名林姓台日混血少女在23年前遭殺害、焚屍。警方因為未能確認屍體身份，難以展開調查。惟2019年5月，警方接目擊者舉報，於是重啟案件，並循線查出4名疑犯並進行逮捕，分別是42歲潘子鑑、43歲陳諭詩、38歲陳茹華和目前仍在逃亡的吳昶弘。台媒周一（21日）報道，潘男、陳女被判處14年6月徒刑，陳茹華被判處14年2月徒刑。

事發於1998年12月初，林女當時在潘男、陳女及吳男經營的檳榔店當西施賣檳榔，期間潘男懷疑林女偷錢，吳男女友陳茹華懷疑林女喜歡吳男，於是4人聯手圍毆林女，包括以開山刀砍林女的腳，陳女更以沾濕的金紙捂住林女口鼻不讓她呼吸，最後潘男以毛巾和木棍絞殺林女。4人害怕事情敗露，於是用火焚燒林女的屍體，之後拋棄在桃園平鎮中山高速公路的一處涵洞草叢。

屍體在同年12月9日被人發現，但由於未在尸體上發現有關能證明身份的物件，家屬也沒有出面指認，採集dna建立檔案後，仍未能確認女屍身份。此案後續有證人出面指認，警方根據訊息並逮捕3名疑犯。目前仍有1名疑犯逃亡中。警方將3名疑犯送往法院偵辦，法院一審重判潘男、陳女無期徒刑，陳茹華則判刑14年8月。

其後3人上訴高等法院，陳茹華求情稱自己被陳女命令用腳踩林女腹部，但自己只是輕踩，踩的時候林女已經沒有動作，疑似之前已經死亡。潘男稱，自己完全不認識也沒見過林女，案發時沒見到陳茹華，主張林女是陳女和吳男打死的。陳女稱其他3人均有對林女實施暴行。

合議院綜合上述案情，認定潘男、陳女僅因為小事而虐殺林女，手段兇殘、惡性重大，使林父痛失愛女，雖然林父要求判處死刑，但考量2人犯案時甚為年輕，且案發至今已20餘年。高院二審從輕改判，作出上述刑罰，駁回3人上訴。