經濟援助同事母女　台男借機猥褻少女26次

台灣台北市一名少女因其父早逝，10多年來一直與其母相依為命，期間其母的男同事經常資助補貼2人。詎料少女日漸長大，引起該名男同事色心，並趁其每周2次到訪少女家的機會，與少女獨處時藉口按摩實際卻對其進行猥褻。至去年少女無法忍受而向老師求助，台北地檢署最終以多次強制猥褻罪起訴男同事。

據台媒周一（21日）報道，少女與其母早年因家中經濟支柱頓失，生活條件不寬裕，該名男同事心感不忍而資金補助2人逾10年，並每逢周二及周五都會前去探望她們。未曾想男同事卻在少女逐漸長大時，藉着每周兩次到訪她家並趁無人時對其上下其手。

據悉，對方以少女上課辛苦為由替她按摩，期間卻用膝蓋強壓其雙腳，並撫摸她下體及胸部，少女因長期受對方資助而不敢反抗，遭其猥褻數十次。直至去年少女不堪其擾向學校老師求助，案件才遭曝光且報警處理。

檢察官調查期間，男同事表示自己只在前年5月至7月，即少女就讀高中一年級下學期時，曾對其有2次「不小心觸碰」。惟檢察官認為男同事每周固定2天前往少女家，該時間段共有13周，依每周2次頻率估計他應犯下26次猥褻罪行，故起訴他26個強制猥褻罪起訴他。