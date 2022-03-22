連請3次假遭駁回　17歲男終呼吸衰竭而亡

雲南省男子楊順棚上周五（18日）向內媒透露，他上月11日收到雲南新興職業學院通知，指他正就讀大三的17歲弟弟在一間位於江西省南昌市與學校合作的工廠實習期間，曾3次請假卻不獲批准，不久後因嚴重呼吸衰竭而死亡。楊表示目前與校方及該工廠協商進行賠償未果。

據內媒周日（20日）報道，楊順棚的弟弟正就讀護理專業，春節期間經學校安排至該間生產電子產品的工廠打工，並簽訂實習合約。楊表示，其弟實習期間每天需早晚輪班並工作12小時，且工作量頗大，工資為每小時17元（人民幣，下同，約21港元），休息需按組長安排。楊續指其弟當時身體不適，前後共請3次假卻遭駁回，被要求以需急增工廠產量為由繼續上班，導致他未有得到及時檢查及治療，在去世前一天開始吐血和全身乏力，至去世當天上午11時病情急趨直下，經搶救後於下午1時58分宣告死亡。

楊稱早前與校方及工廠協商，前者協議承諾賠償66萬元（約81.1萬港元），後者亦口頭承諾將賠償90萬元（約110.6萬港元），惟迄今為止已過去40多天雙方仍互相推脫，未有定論。校方上周五受訪時表示楊弟為自願申請兼職，並否認其不獲批假的説法，指他是病亡。目前，雙方協商尚未一致，校方建議楊採取法律行動。