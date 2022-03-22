內地增4594宗本土新冠　民眾擦肩播疫

內地周二（22日）公布，過去一天新增4,594宗新冠肺炎本土病例，分別為2,281宗確診和2,313宗無症狀感染。其中福建省泉州市周一（21日）新增89宗本土確診，於周二開始啟動第4輪大規模核酸檢測。

通報顯示，本土確診病例分別為吉林1,902宗，福建110宗，遼寧67宗，黑龍江43宗，上海31宗，山東和廣東各25宗，江西14宗，河北11宗，天津和湖南8宗，河南和陝西7宗，北京6宗，甘肅5宗，江蘇和雲南3宗，內蒙古、浙江和重慶2宗。

新增本土無症狀感染個案以上海865宗佔最多，其次是吉林563宗，其他分布在河北、山東、遼寧、福建、江西、甘肅、江蘇、天津、廣西、黑龍江、安徽、雲南、浙江、廣東、河南、內蒙古和重慶。內地過去一天無新增死亡病例，至今累計134,564宗確診，其中4,638人死亡。

湖南長沙一名蔣姓民眾上周三（16日）與早前確診患者，曾在戶外公共場所有所交集，兩人均未戴口罩相向而行，擦肩而過，相隔0.5米左右距離，可能因此造成病毒傳播。芙蓉區疾控中心專家分析稱，期間兩人出現飛沫傳播，蔣某沒有佩戴口罩，因而被感染。