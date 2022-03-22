東航客機墜落情況極不正常　專家稱機師失去控制

中國東方航空公司波音737-800客機周一（21日）墜毀，從失事畫面所見，客機當時從空中垂直墜落山林，畫面中客機沒有解體。內地航空雜誌主編認為，機師當時無法控制飛機，又指飛機突然掉下來是極不正常的現象，現在最重要是找到飛機黑盒還原當時的情況。

中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男表示，該客機最後失事的時候，數據比較奇特，它從8,000多米高空快速地墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行。如果機師對飛機還有控制的話，他通過調整飛機的各個控制面，比如說機翼、副翼或者升降舵，飛機不應這樣墜落，它至少應該是以一個滑翔或斜角俯衝向地面。

對網絡有聲音指肇事客機使用較久，王亞男表示說法缺乏依據，因為該機機齡只有不到7年，算是比較年輕。而即便飛機的機齡比較長，只要處於正常的試航狀態，便不應該發生如此嚴重的問題。

另談到救援的難度，王亞男指有兩個方面，一是飛機墜落的地點是在山區，導致救援裝備器材運送相對緩慢；第二是墜機時引發山火，令搜索和救火行動要同時進行，令難度增加。