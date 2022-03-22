墜機現場附近村民組車隊　助送救援物資

東方航空失事客機的墜機地點為梧州市藤縣埌南鎮莫埌村。有住在該村的村民周二（22日）對媒體稱，事發時傳出巨響震得連家裏的玻璃也發出聲音。村民事後到過墜機現場， 除發現一些飛機碎片，樹上又掛着碎爛的衣服。附近不少村民從周一（21日）起自發組成電單車隊，協助運送救援物資。

村民莫先生（化名）表示，周一下午2時許他在家午休時突然聽到一聲巨響，還以為是附近高速公路有車爆胎，後來才有人告訴他一架飛機墜落村內。莫埌小學一名學生則表示，事發時聽到了兩聲巨響，像行雷一樣，教室的玻璃也發出聲響。班上有同學看到飛機掉下來，大家都很驚慌。

在與莫埌村相鄰的律村，據曾前往事發地看過的村民透露，客機墜落在莫埌村一處山谷，客機殘骸布滿一地，又掛滿了附近的樹枝，惟現場看不到遺體。而客機墜落後引起山火，燒毀了莫埌村一些果樹。由於墜機地點遠離民居，沒有造成村民受傷或房屋受損。不少律村村民表示親眼目睹飛機幾乎垂直墜落，又指當地差不多每天有飛機經過，但之前從未發生類似事件。

梧州市埌南鎮黨委副書記黃劍召表示，現場附近多條村的村民從周一起自發組成電單車隊，協助運送救援物資。他表示，由於當地山區道路較狹窄，一般車輛難以駛入，村民駕駛電單車搬運物資和接送救援人員比較方便。他又稱，村民輪流休息，不少人周二凌晨4時許才回家，睡2個小時後再投入救援工作。