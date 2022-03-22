內地修例　千萬人口以上城市應24小時內完成核酸檢測

內地新冠疫情持續，國務院聯防聯控機制綜合組周二（22日）修訂《新冠病毒核酸檢測實施指南》，將「全員檢測」改為「區域檢測」，明確要求劃定範圍的核酸檢測應在24小時內完成，提高疫情「早發現」的能力。

衞健委表示，總結千萬人口大城市如西安、天津等地經驗，《指南》對各地在24小時內完成核酸檢測所需的採樣人員數、核酸檢測能力，作出了明確測算指導，並精簡檢測技術性要求。《指南》中所指的「區域」可能小到一棟樓，也可能大到全市，但可按實際需要作出調整。

國家衞健委新冠疫情應對工作領導小組專家組組長梁萬年指出，全球疫情仍處在大流行期，中國外防輸入壓力仍在，國內疫情已呈現點多、面廣、頻發的疫情態勢，強調必須要堅持「動態清零」。

梁萬年指中國具備動態清零基礎、條件和能力，即使面對反覆、嚴峻形勢，也要堅持有關總方針不動搖。 此外，他指變異毒株Omicron比Delta的致重症率和致死率低，但傳播力強，因此形成絕對數大的重症群體和死亡群體，情況不能忽視。