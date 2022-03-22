華駐東盟大使斥美印太戰略　如北約東擴危險

中國駐東盟大使鄧錫軍周一（21日）表示，美國的「印太戰略」正在成為集團政治的代名詞，批評美方蓄意拼湊封閉排外的「小圈子」、「小集團」，把地區帶上碎片化、陣營化的邪路，與歐洲的北約東擴一樣危險，如任其推行後果不堪設想，最終會把亞太推進火坑。

在印尼首都雅加達舉行的視像記者會上，鄧錫軍指摘美方打着促進地區合作的旗號，玩弄地緣博弈的把戲；高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的「俱樂部」；聲稱要維護國際規則，卻試圖另搞一套自己的「幫規」。他批評美國從強化五眼聯盟，到兜售四邊機制、拼湊三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢，攪亂地區和平穩定。

鄧錫軍指出，印太戰略的真正目的是企圖搞印太版的北約，維護以美國為主導的霸權體系，衝擊以東盟為中心的區域合作架構，損害地區國家的整體和長遠利益。他又指，烏克蘭局勢為東盟國家帶來重要啟示，任何國家不能只追求自身或單方面的絕對安全，絕不能允許域外大國為本地區引入集團對抗。他提到受新冠疫情影響，「南海行為準則」磋商進程有所遲滯，但中方願意與東盟國家繼續努力，力爭早日達成。