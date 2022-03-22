婦賣房補貼養800隻流浪狗　堅持11年不放棄

甘肅省平涼市一名女子在過去11年間一直在收養流浪狗，甚至為養狗而賣掉房產以建立牠們的基地，將自己的積蓄也花光了，只能靠退休金及社會大眾的愛心捐助，以供養數量日漸龐大的流浪狗。迄今為止，基地內已育有逾800隻流浪狗，每天花700至800元（人民幣，下同，約860至980港元），她表示責任令其不能放棄。

化名「文靜」的女子現年58歲，2011年4月一名陳姓女子檢了12隻生病的流浪狗，建議與文靜合租一個院子建基地養育牠們，同時打算收養更多的流浪狗。文靜表示，當時年收入至少20萬元（約24.6萬港元），認為足夠負擔費用。惟陳女在2012年5月便離開，重擔只壓在文靜身上。同時隨着狗隻數量增多，其資金壓力愈大，她因而每天工作14個小時賺錢。

據悉，當時基地附近的人都知道文靜在收養流浪狗，因此她經常會收到其他人檢到或抛棄的狗隻，截至2017年她已收養500餘隻流浪狗。同年，她停止營運其課外補習班，唯一的經濟來源僅有退休金，她更賣掉市區的房產以維持她及流浪狗的生活。至去年基地共有800多隻流浪狗，每天需吃1,200斤食物，每日只是餵食便花了7個小時，期間不乏愛心人士捐贈狗糧或剩菜。

文靜續指，現在身體狀況愈來愈差，長期勞累及營養不良令其身體虛弱，但她表示仍然不會放棄流浪狗們。她稱「這是在為流浪狗做點事情，也是對城市的文明建設多做點貢獻」，表示願意用退休金養這些流浪狗直至牠們離世。