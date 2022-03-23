男子貸款買保險　致欠債370萬人民幣

上海退休市民章先生此前買下一共29款人壽保險產品，總計支付逾835萬元（人民幣，下同，約1,027萬港元），他為此貸款370萬元（約455.3萬港元），導致債務累累、難以繼活。內媒周二（22日）報道，上海銀行業保險業糾紛調解中心已介入事件，雙方進入調解階段。

事發於2014年，章先生之前沒透過貸款來買保險，直至當時的太平洋壽險業務員周某梅告訴他，可以使用貸款方式交付保費和購買新的保險。其後，周某梅宣稱「3年交150萬，5年能拿200萬」，令章先生心動從而瞞著妻子辦理抵押貸款，以購買更多的保險產品。

章先生的妻子曹女士稱，周某梅涉嫌偽造「被保險人」的簽名，他們對簽名一事全不知情。另外，有兩份保單的被投保人是一名曹某某的男性，顯示兩人為父子關係。曹女士指出，出生於2002年的曹某某其實是她的侄子，業務員為了誘導用戶持續購買，編造了虛假的父子關係。之前就此事向保險公司查詢，但對方結論是「沒有代簽名事實」。

太平洋保險周一（21日）回應事件，目前公司與客戶進行充分溝通，並達成一致意見。該公司考慮章先生財務狀況後，決定對章先生名下的部分保單予以退保，並為章先生夫婦調整保障規劃，其餘保單繼續持有。

有律師意見指出，保險消費者須理性衡量自己的經濟情況，在專業人士的建議下購買適合自己的保險產品。