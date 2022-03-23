縮小包圍圈再核酸篩查　否認全市封閉

上海市衞健委周三（23日）通報稱，全市前一日新增4宗本土確診病例和977宗本土無症狀感染個案。對於網傳上海將全市封閉，當局闢謠指消息不實，呼籲民眾不信謠、不傳謠；又宣布該市周三起縮小包圍圈再開展一次核酸篩查。

通報顯示，新增的本土確診者分別居住在徐匯區和嘉定區，在隔離管控人員和風險人群篩查中發現，目前已追蹤到3名密切接觸者，均已集中隔離觀察，曾活動過的場所已進行消毒。新增的染疫者主要以中年及青年為主，健康狀況良好，抵抗力較強，相應的無症狀比例也較高。

上海市本土疫情仍然嚴峻，網上傳出將要全市封閉。上海市政府隨後澄清，此傳言為不實訊息。當局警告民眾勿惡意造謠，對社會造成恐慌者，需要負上法律責任。據防控辦疾控組表示，經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，相當部分街鎮和小區已符合要求解除封控。

市衞生健康委主任鄔驚雷周三早上在記者會上指出，根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮（已縮小了包圍圈）再開展一次核酸篩查，具體時間為周三凌晨零時至周四（24日）午夜12時，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。