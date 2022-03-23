廣東累計對港供水275億立方米　滿足8成需求

廣東省水利廳副廳長陳仁著周二（22日）在一個記者會上表示，60多年來，廣東省累計向港澳供水約300億立方米，其中對香港供水275億立方米，滿足了香港80%左右的供水需求；對澳門供水大概25億立方米，滿足了澳門98%以上的用水需求。

去年廣東旱情比較嚴重，不論降雨量、東江流域主要骨幹水庫的蓄水量，以及省內主要幹流的來水量均較往年偏少。面對這困難的局面，中共廣東省委、廣東省政府多次召開會議，研究部署對港澳的供水安全保障。水利部珠江水利委員會從貴州、雲南、廣西等地千里調水「壓鹹補淡」。廣東省水利廳今年1月也開始動用新豐江水庫93米以下庫容，以落實對港澳的供水協議。

近日發布實施的《中共廣東省委 廣東省人民政府關於推進水利高質量發展的意見》提出，構建「五縱五橫」的水資源配置網，即是以東江、西江、北江、韓江、鑒江幹流為「縱」，以珠江三角洲水資源配置、環北部灣廣東水資源配置、粵東水資源優化配置、珠中江供水一體化工程、東深供水工程為「橫」，覆蓋廣東全省16個地級以上市、受益人口逾7,600萬人的水網主骨架和大動脈。

為推動水利高質量發展藍圖，廣東省共謀劃總投資8,000億元（人民幣，下同，約9,950億港元）以上的重大水利項目，其中十四五期間完成水利投資4,000億元（約4,975億港元）以上。廣東去年完成水利投資725億元（約900億港元），居全國首位，今年計劃完成投資800億元（約995億港元）以上。