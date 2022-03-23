墜機搜索範圍達2萬平方米　東航調整機長制

東方航空一架內陸客機周一（21日）在廣西悟州墜毀後，搜救工作仍在進行當中，消防人員估算現場搜尋範圍可能超過2萬平方米。內媒周二（22日）引述多名東航消息人士透露，事故發生後公司已要求部分機型，增加駕駛艙安全冗餘，透過配備重複零件或人手以提升飛行的可靠度。

報道指，東航已規定機上要以教員帶隊，組成兩名資深機長加資深副駕駛3人制機組，或採用機長教員加上教員及第一副駕駛的3人制機組。該公司同時要求責任機長在飛機起降時必須在座，巡航機長則不可與副駕駛同時在座。

另外，內地官媒周三（23日）對比事故發生前後的衞星圖片，指出失事現場所在區域事發前有茂密的樹林覆蓋，不過事後植被遭嚴重破壞，變得一片焦黑，相信與事故造成的山火有關。現場土地外露且有白色斑點，估計為機體殘骸。

國務院針對事故周二召開記者會，東航雲南公司董事長孫世英回應英媒記者有關失事飛機維修紀錄、飛行員飛行時數及事故發生時天氣狀況等問題時，他低頭讀稿回應，僅表示東航正排查安全隱患等與記者提問無關的內容。網民批評他答非所問，如記者提出關鍵問題時只會讀事前準備的材料，根本不用參與記者會。