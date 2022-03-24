男子犯強姦謀殺囚29年　揭刑訊逼供將重審

河南省周口市商水縣譚莊鎮前譚村於29年前發生一宗滅門慘案，女村民譚紅（化名）一家三人遇害，時年39歲的同村男子譚修義被認定為案件疑犯。案件經法院多次審理和上訴，譚男被判死刑緩刑。直至2020年，河南省人民檢察院認為原審判決有誤，向最高人民檢察院提請抗訴。而最高人民檢察院於上周三（16日）發出抗訴通知書。

據案件一審判決書顯示，1993年7月16日晚10時許，譚男先強姦譚紅，後將對方及其父母殺死。1999年12月，河南周口地區中級人民法院一審裁定譚男故意殺人罪成，判其死刑，緩期2年執行。譚男不服上訴，卻遭周口市中級人民法院和河南省高級人民法院駁回。譚男曾委託家屬提出申訴，亦同樣被駁回。

直至2020年6月，河南省人民檢察院經立案覆查後認為，原審判決事實不清、證劇不充分，向最高人民檢察院提請抗訴。抗訴書顯示，除譚男部分有罪供述和現勘筆錄、驗屍報告部分內容一致外，無客觀證據證實譚男有強姦和殺人的行為。抗訴書又指出，案件存在疲勞審訊，有刑訊逼供可能，認為案件存在有罪供述和訊問筆錄違反法律規定。

譚男的代理律師李遜周一（21日）領取了刑事抗訴書。內媒從譚男的女兒譚小真處獲知，自2003年案件判決生效後，其父多次獲減刑，刑期到今年10月20日將滿。惟自1993年7月羈押起，譚男已失去自由近29年。譚小真指患有高血壓和冠心病的父親，目前在河南省豫東監獄服刑，由於疫情關係，上次會見已是去年10月。她稱一直相信父親是冤枉，下次探望時會將抗訴一事告訴他。