內地昨增4,732宗本土新冠　涉及21省市區

內地周三（23日）新增4,732宗本土新冠病例，分別為2,010宗本土確診和2,722宗本土無症狀感染，涉及21省市區。國家傳染病醫學中心主任張文宏周四（24日）指，在上海非管控區域篩查中發現個案的比例逐漸下降，僅佔總病例的10%，預示社會面疫情逐漸受控，逐步具備形成疫情拐點的條件。

國家衞健委周四通報稱，內地前一日新增2,054宗確診病例和2,829名無症狀感染者。本土確診包括吉林1,810宗，福建69宗，天津29宗，山東16宗，江西12宗，黑龍江和河南各10宗，遼寧9宗，河北和廣東各8宗，湖南7宗，北京、上海、浙江和甘肅各4宗，江蘇3宗，四川、雲南和陝西各1宗。

新增的本土無症狀感染中，上海979宗佔最多，其次為吉林791宗，其餘分布於河北、山東、福建、遼寧、江西、天津、黑龍江、甘肅、江蘇、雲南、安徽、廣東、廣西、河南、內蒙古、浙江、陝西和湖北。內地至今累計確診139,285宗，其中4,638人死亡。

張文宏指出，國家衞健委早前頒布核酸檢測指南更新，提出按疫情防控需要決定檢測區域，預示未來抗疫逐漸進入新階段，全域經濟生活停擺、進行多輪全員檢測的抗疫模式，會被逐漸更新。