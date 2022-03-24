墜機現場發現黑色髮圈　女物主原赴蘇州會男友

東航失事客機搜救工作開展至今，找回一批失蹤者的物件。在周二（22日）的搜救畫面中，發現一個黑色蝴蝶結髮圈。有內媒報道，得悉髮圈主人是雲南女子小琴，事發前打算前往蘇州與男友相聚。

名為「@Typing」的短片平台用戶周二上傳了一段定位於廣西梧州市的影片，內容寫着「媳婦（即妻子）你膽子那麼小，還有下次的話讓我來替你好嗎」。影片中一名女子頭上戴着的蝴蝶結髮圈，與空難現場所見的髮圈高度相似。另於該短片平台用戶早前發布的影片中，又顯示一張機票訂單截圖，航班為東航MU5735。

內媒從上述短片平台用戶的親屬處得知，發片者楊先生與失蹤女子小琴交往多時，今年楊先生跟姊姊、姊夫去到蘇州工作，與小琴開展異地戀。在親戚眼中，兩人婚期已近。事發後，楊先生立即從蘇州開車前往藤縣事發現場。記者曾多次試圖聯絡楊先生，但未獲回覆。

據內媒周三（23日）從小琴的前同事和閨密好友處獲悉，小琴今年約22歲，平時「很愛美」，早前在昆明一家美容機構工作，出事前剛離職，出事時與閨密一起原定經廣州轉飛江蘇，打算在當地繼續在美容業發展，目前小琴與閨密均失聯。小琴一名朋友表示，見過對方佩戴該黑色蝴蝶結髮圈，沒想到她在最美好的年紀發生這樣的事情。