王毅提喀什米爾觸怒印度　傳訪新德里添變數

中國國務委員兼外交部長王毅周二（22日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的伊斯蘭合作組織外長理事會第48次會議致詞，期間提到喀什米爾引起印度抨擊。近日傳出王毅將於周五（25日）訪問新德里，將是中印邊境爆發衝突兩年以來的最高級別訪問，但現在再添變數。

王毅周二表示，在喀什米爾問題上，「我們今天再次聽到了很多伊斯蘭朋友的呼聲，對此中方抱有同樣的願望」。印度外交部發言人周三（23日）回應指，印方反對王毅在演說中不合適地提及印度，強調查謨與喀什米爾邦全屬印度的內部事務，包括中國在內的其他國家沒有立場評論。

英媒周三引述印度官員消息指，王毅周五將訪問新德里，與印度外長蘇傑生和國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會面，雖然議程尚不清楚，但料會討論烏克蘭衝突問題。但中國外交部發言人在周三的例行新聞發布會上表示，目前沒任何訊息可提供；印度外交部亦不予置評。

王毅周三在拉瓦爾品第與巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦會面，就中巴雙邊關係和國際地區問題深入交換意見。按官方公布，王毅將於周五訪問尼泊爾，作為南亞之行的一部分。