國務院下令　立即排查民航安全隱患

東航墜機事故打破中國民航近12年來的安全飛行紀錄。中國國務院安委會辦公室、應急管理部周四（24日）聯合印發通知，要求各地區、各有關部門和單位以東航墜機事故為警示，全面排查整治各行業領域安全隱患。

通知要求立即開展民航安全隱患排查，深入排查、專業隊伍建設、規章標準執行、安全管理鏈條、安全保障能力、安全責任落實等方面存在的問題，及時整改到位。對於問題突出的及時採取行政處罰、行政約見、進駐督導、壓緊壓實企業主體責任。

通知稱，要督促各航空運輸企業按照「從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題」的要求，建立健全重點風險管控機制，提高全鏈條、全過程風險防控能力，確保航空運行絕對安全，守住民航安全生命線。

此外，通知強調要全面排查整治重大安全風險，「緊緊扭住遏制重特大事故這個牛鼻子」，深入研判大宗商品價格上漲、重大項目集中開工、交通旅遊等收入大幅下降、製造業成本上升等帶來的安全風險，及時採取有力有效管控措施。

通知特別提及，要緊盯傳統高危行業領域，對礦山、化工危化品管理、消防、建築施工、交通運輸等方面作出具體排查要求。