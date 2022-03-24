美隱形轟炸機懾華　赴澳洲練長程打擊

美國持續在印太地區展開針對中國的軍事活動，一架隱形戰略轟炸機周三（23日）從本土飛越太平洋抵達澳洲，與澳洲皇家空軍聯合訓練，目的是提升與重要盟友的互操作性，以及在區內前沿地點行動，被指對華展示長程打擊能力。

美國空軍表示，該架B2隱形戰略轟炸機從密蘇里州懷特曼空軍基地出發，抵達澳洲空域後與澳洲皇家空軍2架F35A隱形戰機、2架EA18電子作戰機、2架FA18F戰機，以及美方2架F16C戰機訓練。轟炸機之後首次降落在澳洲昆士蘭省的澳洲皇家空軍安伯利基地，更換機組人員後再度升空返回美國，並在飛越太平洋的途中，與駐守夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地的美方F22隱形戰機聯合行動。

正在澳洲訪問的美國印太司令部司令阿奎利諾，在安伯利基地視察轟炸機的行動。他形容印太地區是最重要的戰區，出現最具挑戰性的安全議題，所以推進美方與澳洲等重要盟友的互操作性，對維持印太地區的自由及開放很重要。美國空軍表示，在今次超過50小時的往返澳洲飛行任務，轟炸機不但展示美方部隊應對複雜及變幻莫測安全環境的可靠性，更進一步展示其全球到達的能力。

另一方面，阿奎利諾周三到訪澳洲北領地達爾文時，被問及中國對南海島礁的軍事化，他形容這些人工島是完全發展的進攻基地，設有跑道、供戰機及轟炸機使用的機庫、兵營、防空導彈、反艦導彈、防空導彈、干擾能力；又指達爾文在內的澳洲北部面臨軍事威脅，現今印太地區存在最令人關切的安全挑戰。