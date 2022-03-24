東航墜毀區域確定　不排除首個黑盒損毀

東航飛行事故國家應急處置指揮部，周四（24日）在廣西梧州舉行第4場新聞發布會，表示已基本客機主要撞擊點。另前一天尋獲的飛機黑盒正解碼分析，目前不排除黑盒記憶體損毀。

會上通報，截至當天下午3時30分，共搜尋到21件遇難者遺物、183件飛機殘骸和部分遇難者遺體殘骸。目前尋獲主要飛機殘骸包括引擎葉片及渦輪碎片、引擎吊架碎片、左右側尾翼碎片、副翼自動駕駛驅動器及機翼翼梢碎片，以及駕駛艙內的機組人員逃生繩、機組人員手冊碎片和部分機組人員證件。

此外，目前發現的飛機大部分殘骸，集中在主要撞擊點周圍半徑約30米的核心區域內，深約20米。搜救人員亦在梧州市藤縣藤州鎮四旺村鴉塘組一個農田，發現一件疑似飛機殘骸碎片，長度約1.3米，最寬約10厘米，距離事故核心區域約10多公里。

由於藤縣地區連續落雨，當局周三以來已多次調派消防泵，抽走事故核心區域的積水。另搜救現場存在小型山泥傾瀉，山路狹窄濕滑。核心區域東面主要是原始森林，山勢陡峭，目前救援人員需依靠鐵鍬、鐵剷等工具，沿大石開闢道路，影響搜索進度。

對於網傳東航壓縮維修成本釀成事故，東航宣傳部強調，公司疫情期間維修成本有所增加。另就網傳東航曾自行維修俗稱「撥叉」的飛機組件，因此釀成空難，東航宣傳部強調失事飛機未涉及該組件維修，斥責網傳消息不實。