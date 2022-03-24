空難家屬現場拜祭　律師促人均賠償至少100萬人民幣

東航MU5735客機失事至今未找到生還者，第一批乘客家屬於周二（22日）凌晨經已抵達廣西梧州藤縣，並於周三（23日）在工作人員陪同下進入墜機現場，為親人拜祭和祈福。根據國內法規，在航空事故中，航空公司對每名乘客的賠償限額是40萬（人民幣，下同，約50萬港元）。但有法律學者兼律師建議，這次東航對乘客的賠償限額至少應提高至100萬元（約124萬港元）。

周三上午藤縣雖然下着大雨，但部分家屬堅持冒雨出發，想早點趕到客機失事現場。同日下午約2時半，在現場工作人員帶領下，一批家屬進入事故發生地點，為親人送上菊花祈福，有家屬在場不斷呼喊「接你回家」。直到同日傍晚7時許，家屬才陸續離開現場。

除搜救和調查外，賠償亦是空難善後的另一重要工作。一般情況下，空難遇難者家屬及受傷乘客的賠償分為兩部分，一是航空公司承擔的賠償，另外是保險公司的賠償。根據內地民航總局於2006年頒布的規定，航空公司對於航空運輸中發生旅客人身傷亡的賠償，每名乘客的賠償責任限額為40萬元（約50萬港元）。

2010年的伊春空難事故造成44人死亡、52人受傷。航空公司對遇難者的人均賠償額為95萬元（約118萬港元），創下中國民航史上最高的賠償紀錄。多年來，航空法學界認為空難事故的最高賠償額過低，並提出修法建議，但至今未有進展。