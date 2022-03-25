網上教學機構始創人失蹤　傳捲款而逃

內媒周四（24日）報道，內地網上教學機構「萬門大學」的始創人童哲日前失蹤，旗下員工無法登入教學平台且被欠薪、另機構學員被踢出教學群組，萬門大學的應用程式也從網上商店移除。多名網民聲稱，童哲已捲款而逃。

有員工透露，半個月前，公司開始匯走資金和變賣閒置的電腦，各地教學中心亦陸續出現拖欠租金、物業管理費用等情況。他又指，公司以往會在每月20日發薪，然而他今個月到周二（22日）仍未收到工資，公司亦未為他們繳付社會保障等費用。

據企業資訊查詢網站顯示，「萬門大學」背後的北京萬門教育科技有限公司擁有14間分支機構，其中只有9間顯示為存續。該公司最早在2015年面臨資金斷裂的問題，亦曾在2017年被列入經營異常名單。

曾在該機構上課的學員表示，該機構透過免費課程吸引學員加入，但實際所運用的資源大都是抄襲網上既有的資源或者無法打開的檔案。即使付費購買課程，課程內容也錯漏百出。例如，網站設計課的講師居然混淆瀏覽器名稱，把Google瀏覽器誤稱作IE瀏覽器。

此外「萬門大學」曾推出優惠指，一個帳號學滿3,600小時就能退回全部學費。但根據用戶反映，當學習時間超過20個小時，就會被系統判定為作弊；帳號聲稱能全家使用，但實際上帳號只限最初註冊人使用，否則就會被封號。內部人士消息指，該機構會僱用大量用戶在不同網站留下正面評論，以吸引用戶瀏覽；機構以社會名人成為學員作為宣傳，之前更傳手機品牌「小米」創辦人雷軍加入授課，但雷軍卻沒有回應事件。

另有網民發現，始創人童哲的學歷涉嫌造假。從童哲本人在網上留下的回應發現，童哲並未完成北京大學本科畢業條件，只有專科學位。另外，有網民發現童哲未達巴黎高等師範學院碩士畢業要求，形容童哲「名氣很大，水分也很足」。

萬門大學是中國最早期出現的網上教學平台之一，成立於2014年。創辦人童哲宣稱成立該機構的目的是為了降低中國高等教育的門檻。萬門大學的官網宣稱是「中國第一所網絡大學」、「為用戶提供終身在線學習服務」。