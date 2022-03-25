內地昨增4790宗本土新冠　上海多逾千人無症狀感染

上海市本土新冠疫情持續飆升，國家衞健委周五（25日）公布，內地前一日新增4,790宗本土病例，分別為1,301宗確診和3,489宗無症狀感染。上海單日新增1,609宗本土病例，再創單日新高，當中29宗確診，無症狀感染病例多達1,580宗。近日在上海出入各種公共場所需出示「隨申碼」，一旦為黃碼，將寸步難行。

上海新增本土病例中，12名確診者和1,455名無症狀感染者均在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。當地為加快發現隱藏感染者，宣布自周五下午6時起，市民假如無早前核酸檢測的相關紀錄，「隨申碼」將會轉為黃碼，並呼籲本月16日以來未參加核酸檢測的市民，盡快前往醫院或社區檢測點完成檢測。

內地其他新增本土確診病例主要來自吉林，有1,110宗，其餘新增病例來自天津、河北、黑龍江、江西、福建、山東、河南、遼寧、廣東、甘肅、浙江、雲南、陝西、安徽、湖南、貴州。新增本土無症狀感染病例除上海外，第二多為吉林900宗，其餘報告病例地區包括遼寧、福建、山東、江西、天津、甘肅、江蘇、安徽、廣西、雲南、黑龍江、河南、廣東、浙江。

前一日內地新增境外輸入病例198宗，分別為65宗確診和133宗無症狀感染，分別來自廣西、上海、廣東、四川、北京、山西、吉林、江蘇、浙江、福建。至今內地累計140,651人確診，當中4,638人病亡。