急診部因疫情停診　護士哮喘發作延誤治療亡

內地近日的本土新冠疫情持續嚴峻，上海更有升溫迹象，不少醫院被迫局部暫停運作。近日網傳上海一名女護士哮喘發作，急診部卻因疫情停診，她最終因延誤治療而病逝。上海東方醫院周五（25日）證實該護士為旗下員工，對事件深感痛心。

報道指，涉事護士周盛妮周三（23日）在家中哮喘發作，家人於當晚7時許駕車送其就診，但東方醫院急診部因疫情防控需要暫時關閉，進行環境採樣和消毒。家人遂把周女改送到仁濟醫院東院救治，但最終因搶救無效於當晚11時去世。

上海東方醫院周五證實，周盛妮為該院護士，一直在院內從事科室相關工作，周三在家中哮喘發作，用藥後無法緩解。院方稱，周女工作勤力，任勞任怨，形容是一名優秀的白衣天使；又指其不幸去世是該院的損失，對其去世深感痛心，對她的親屬致以誠摯慰問。

上海市衛健委主任鄔驚雷周五在該市疫情防控新聞發布會上，也對此表示哀悼，對家屬表示慰問。他指出，在今後的工作中，一定要關愛好一線防疫人員，加大各方面的支持保障力度；另要加快對涉疫醫院的流行病學調查，盡量減少對正常服務的影響，尤其是急診服務。