稱研究證美製新冠病毒　報道惹內地熱議

英媒近日報道，有研究團隊稱發現新冠病毒的基因中，含有美國藥廠莫德納在多年前申請的專利基因片段。內媒其後引述英媒宣稱，「研究證實新冠病毒是美國公司製造」。消息在內地社交平台微博引起熱議，周四（24日）一度登上熱搜榜榜首。

多間內媒先後報道相關消息，標題稱「突發：英媒宣稱，研究證實新冠病毒是美國公司製造」，提到俄羅斯軍隊在烏克蘭發現大量證據，可證明美國在烏設立的生物實驗室製造生物武器，包括利用蝙蝠研究冠狀病毒。報道又引述英國《每日郵報》報道指，一個病毒研究團隊發現新冠病毒的基因中，含有莫德納公司在2016年2月申請的專利基因片段，並稱新冠病毒不是莫德納創造的機率只有3萬億分之一。

上述內容引起很多內地網民批評美國，但亦有人質疑報道可信性。另有傳媒認為，相關內媒似乎選擇性地忽略了其他病毒學家的反對意見，在《每日郵報》報道中其他專家指出，這不足以證明新冠病毒是實驗做出來，且無進一步佐證是人為操作；更有專家認為只是一個「有趣的巧合」。中國華大基因公司有員工亦認為，相關論文並不嚴謹，被加鹽加醋成陰謀論；而《每日郵報》亦被質疑不可靠。