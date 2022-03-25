涉疫順豐旗下公司　3負責人被採取強制措施

浙江省杭州市餘杭區仁和街道順豐中轉場本月9日出現新冠疫情，導致多人受感染，涉事企業涉嫌存在違反郵政業法律法規等行為被立案調查。內媒周五（25日）報道，企業3名負責人被採取強制措施，案件正在進一步偵辦中；又指當前疫情防控形勢嚴峻複雜，必須防止疫情通過速遞包裹傳播。

杭州市公安局餘杭區分局近日發布警情通報，指餘杭區爆發疫情後，有關部門在流行病學調查溯源工作中發現浙江順路物流有限公司涉嫌違法犯罪。經公安機關調查，該公司違反疫情防控管理規定，造成嚴重後果，涉嫌妨害傳染病防治罪，相關負責人陳某、楊某、汪某已被採取刑事強制措施。

通報中提到的浙江順路物流有限公司是順豐旗下公司，公開資料顯示，該公司於2012年5月成立，註冊資本1億元人民幣（約1.2億港元）。內媒指出，郵政速遞行業在不斷加強速遞消毒殺菌工作，以防疫情通過速遞鏈傳播，但仍有企業違反疫情防控規定，對社會造成一定的不良影響。

浙江順路物流有限公司具體違反了哪些要求，目前尚未公布。違反傳染病防治法的規定，如引起甲類傳染病以及依法確定採取甲類傳染病預防、控制措施的傳染病傳播或有傳播嚴重危險的，處3年以下有期徒刑或拘役；後果特別嚴重的，可判囚3至7年。