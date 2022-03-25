邊境地區生育率偏低　修例可生4孩增加產假

廣西壯族自治區十三屆人大常委會周四（24日）表決，通過經修訂的人口和計劃生育條例，規定已生育3名子女的夫婦，如戶籍和居住地均在邊境市區，可以再生1名子女。廣西共有8個縣市區與越南相鄰，近來邊境人口出生率持續減少，個別地方甚至出現了負增長。

條例新增產前檢查陪護假和育兒假，規定女方除享受國家規定的生育假期以外，1孩增加產假60天，2孩增加產假70天，3孩增加產假80天。而女方懷孕期間，男方亦享有產前檢查陪護假5天和護理假25天。夫婦雙方在子女0至3歲期間，每年各享有育兒假10天。

符合法律法規規定生育子女的女職工，產假期滿後育兒如有困難，經申請並獲單位同意，可享不超過12個月的哺乳假，期間工資、津貼、補貼按總額80%核發。

廣西老齡辦主任梁麗玲表示，當地將鼓勵有條件的幼兒園招收2至3歲的幼兒，適當延長在園時長，並支持家政企業擴大育兒服務。此外，廣西還鼓勵用人單位發放育兒補貼，採取有利於照顧嬰幼兒的靈活休假和彈性工作措施，建立健全假期用工成本分擔機制等，支持家庭生育、養育。