吳尊友：新冠非大號流感　在家工作利疾控

國務院聯防聯控機制周五（25日）召開新聞發布會，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友強調，雖然新冠變種病毒株Omicron致死率低，但造成死亡人數比較高，顯示病毒危害依然嚴重，新冠不是「大號流感」。他又指，在家工作、暫停交通工具行駛對控制疫情、阻止傳播的效果立竿見影。

會上，國家衞健委多名官員綜合提到，會繼續堅持「動態清零」，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現社會面清零。官員指，本月至今全國已累計報告逾5.6萬宗本土感染，波及28個省市區。其中吉林省、上海市、河北省等地疫情風險猶存，山東省、廣東省疫情得到初步控制。官員認為，目前全國疫情處於攻堅階段，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜。

另外，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強指出，Omicron以輕型病例、無症狀感染者居多，且大部分病人表現為上呼吸道感染，導致臨床表現和流感相似，例如咳嗽、打噴嚏，鼻塞等症狀。他強調未來疾控以預防為主，呼籲全國加強疫苗接種，令重症和死亡風險進一步降低。截至周四（24日），全國累計報告接種逾32億劑新冠疫苗，逾12億人完成全程接種。