秦剛：中俄合作沒禁區　但有底線

俄羅斯上月入侵烏克蘭前，曾與中國發表聯合聲明，表明中俄戰略合作「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」。中國駐美國大使秦剛近日接受內媒訪問時指出，中國和俄羅斯之間的合作沒有禁區，但是也是有底線的。

在訪問中，主持人問及中國針對俄侵烏所持的立場、當前中美關係等問題。秦剛指中俄合作有底線，這個底線就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則。他強調，這是中國與其他任何國家處理雙邊關係時，所遵循的行動指南。

秦剛認為，中俄彼此互信的關係，不能視為解決烏克蘭危機的麻煩和累贅，而是資源和機遇，各方目前與俄嚴重對立，只有中國能跟俄羅斯說上話，中俄這種關係有利於國際上勸和促談的努力。但他提到，美方不斷對華施壓，強調中方絕對不接受，若美強加制裁，中方將有所回應。他指當前中美關係充滿挑戰，麻煩已夠多，不希望烏克蘭危機對中美關係造成進一步傷害。

對於輿論中「今天的烏克蘭將是明天的台灣」的說法，秦剛回應指，台灣是中國領土不可分割的一部分，而烏克蘭危機是俄烏兩個主權國家之間的衝突，兩者有截然不同的性質，不能相提並論。他批評，美方在俄烏衝突上強調尊重烏克蘭的國家主權和領土完整，但在台灣問題上卻閉口不談，是典型的雙重標準。