南海角力場　美航母現身　華軍訓兩周

規模歷來最大的美國與菲律賓聯合軍事演習「肩並肩」，下周一（28日）在呂宋島啟動前夕，美國航空母艦林肯號相隔約兩個月後，周三（23日）由菲律賓海駛抵南海。中國同時發布航行警報，宣布在南海舉行長達兩周的軍事訓練。

根據美國國防部最新發放的照片，林肯號周二（22日）由菲律賓海駛入聖貝納迪諾海峽，取道菲律賓中部前往南海；翌日已經在南海展開飛行作業，F35C隱形戰機在內的軍機彈射起飛及降落。軍方僅表示該艦透過同盟及夥伴關係加強互操作性，同時作為一支準備應變的部隊，支援一個自由及開放的印太地區。

資料顯示，林肯號航空母艦打擊群今年1月3日展開印太地區部署行動，該艦對上一次現身南海是2月1日，之後一直在菲律賓海巡航，期間停留西太平洋戰略重地關島。隨行的神盾巡洋艦莫比爾灣號上周四（17日）已經率先駛入南海。

另一方面，中國海南海事局官網發布航行警報，表示由周五（25日）早上7時半至下月7日下午6時，在南海指定海域範圍舉行軍事訓練，期間船隻禁止駛入。

周三（23日）拍攝的衞星圖片顯示，美國海洋測量船鮑迪奇號在南海的中國演習海域附近活動時，遭中方054A型護衞艦近距離監視，兩艦距離只有兩海里。