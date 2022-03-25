馬紹爾群島總統完成訪台　支持美印太戰略

馬紹爾群島總統科布亞（David Kabua）應邀，周一（21日）起訪問台灣5天，期間獲台灣的蔡英文總統設宴款待。同行的馬紹爾群島外長內姆拉（Casten Nemra）周五（25日）指此行成果豐碩，重視與台灣的邦交關係；對於美國與馬紹爾群島明年到期的自由聯合協定（COFA）談判傳出遇阻滯，他強調希望與美續約。

科布亞伉儷與內姆拉、參議員等人一同訪台，是科布亞2020年上台以來首次外訪，蔡英文向他頒贈「采玉大勳章」，雙方討論到兩地合作及共同關切的議題。科布亞又接受台外長吳釗燮宴請，並出席見證兩地農業技術合作協定換文儀式。周五是行程最後一天，內姆拉在記者會上強調，台灣極力呼籲維持印太區域和平的重要性，馬紹爾群島也站在同一陣線，並支持美國的印太戰略。

對於馬紹爾群島與美國的COFA談判開始至今兩年，近日傳出遇上瓶頸，中國大陸或趁機延伸太平洋勢力，內姆拉指此協定涉及外交、經濟、安全各層面，明年是關於經濟的條款到期，20年前曾決定延續合約，「相信這次狀況也會一樣」。該協定軍事層面允許美國徵用土地作為軍事基地，及驅逐其他未獲美國許可的軍事力量。美方日前任命前對朝政策特別代表尹汝尚負責談判，被指是為了抗衡大陸。