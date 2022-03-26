爛尾樓拖8年無果　法院反禁業主踏足

內媒周五（25日）報道，陝西西安灞橋區的房地產項目「易合坊」本應在8年前交樓，惟爛尾至今。發展商雖曾大搞復工儀式，實際卻無人施工，後來更傳出破產。部分業主因「上樓」而散盡家財，只能勉強入住爛尾樓度日，但法院本月1日卻頒令禁止業主踏足涉事樓宇，以免妨害破產案件審理。

涉事開發商是西安四德置業有限公司（下稱四德公司），該公司為改造席王街道香王村城中村而推出易合坊項目。惟其後，公司因資金周轉困難而破產，旗下的住房建築項目全部停工，令本應在2014年開展的交樓程序迄今也未能完成。

業主表示，他們曾於2018年10月30日與四德公司在當地法院召開第一次債權人大會，當時一共有過千名業主向四德公司追討逾75億元人民幣（約92.2億港元）的欠債。後來四德公司為應付追討，於2019年4月8日在當地舉行了復工儀式，雖然當時有建築團隊進駐項目現場，為復工作準備，卻工程很快又不了了之。

有業主因租金上漲，無奈入住未完成的爛尾樓。居住在28樓的業主李先生表示，目前房子沒有水電供應，電梯也沒運行，每次上下樓都是對他的一次磨練。李先生在家中放了個夜壺，以解決小便的問題，大便則要下樓找公共場所。另外，該房樓的每一個住戶均在單位內置了一個太陽能燈，供晚上照明；至於水就要去到下面的工地接取，然後再提上樓，由於取水十分困難，有部分住戶平時都不敢喝水。

灞橋區城棚改事務中心前年曾回應四德公司破產後的項目重整事宜，指出已依法選定陝西益興建設有限公司接受相關項目，該公司將會承包一、二期剩餘工程，目前正進行3、6等樓棟牆體粉刷及窗戶安裝等工作，計劃在2020年底完工該項目一期。

四德公司破產重整管理工作人員表示，四德公司出現資不抵債，導致房屋爛尾的情況，公司債權人已經向法院遞交四德公司破產重整申請，惟案件仍在處理中。直至今年3月1日，當地法院在易合坊張貼公告，表示法院已經受理四德公司破產重整一案，案件已進入審理程序，但是在此期間，禁止在施工現場隨意走動，以及用各種藉口煽動強行入住、搶佔房屋等擾亂、影響審理程序推進及妨害訴訟。