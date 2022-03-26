內地婦產後隆胸驚變「石頭」　美容院拒認責

重慶一名30歲出頭的夏女士（化名），因產後胸部下垂，更改善身形前往當地一家醫療美容院，花費6萬多元人民幣（約7.5萬港元）隆胸，卻換來胸部硬得像「石頭」，且痛楚不堪。 美容院經理則指夏女士的情況屬「正常現象」，可替她將植入物取出，但決不會退錢。

夏女士去年7月9日在熟人推薦下，在位於重慶較場口的米格美容醫院接受手術。手術前檢查，顯示夏女士各項指標正常。手術後初期，夏女士傷口明顯脹痛且滲膿。約1個月後，傷口才停止滲膿，但全身仍不時感到刺痛。數月後，她發現胸部有氣泡並變硬。直到本月15日，夏女士前往西南醫院整形專科檢查，經診斷為「假體隆乳術後包膜攣縮8個月」。

周四（24日）下午，美容院黃姓經理針對夏女士的情況對內媒稱，手術效果各人不同。至於夏女士胸部出現疼痛症狀，黃經理推說難以確定是植入假體所致。她指西南醫院診斷出的「包膜攣縮」屬隆胸術後的常見的併發症，願意替夏女士將假體取出，但不會退款，又強調對方可走法律途徑。”

內媒就此諮詢當地美容整形業界專家，對方表示「包膜攣縮」確是常見的手術後併發症，但手術後8個月還出現這症狀則有些不正常。該專家建議夏女士盡快到正規的醫院重新檢查，找出合適的解決方案，不能再拖。